Отмечается, что на днях во Вьетнам прибыл помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он провел встречу с главой МИДа Вьетнама.

"Вьетнам готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства с целью эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения к независимости, суверенитету, территориальной целостности и политическим институтам друг друга", - заявил после встречи Буй Тхань Шон.

В то же время, Критенбринк подтвердил приверженность США поддержке "сильного, независимого, самостоятельного и преуспевающего Вьетнама".

Интересно и то, что Критенбринк прибыл во Вьетнам меня через сутки после визита туда российского диктатора Владимира Путина. По результатам его визита было подписано более десяти соглашений о двустороннем сотрудничестве в области образования, медицины, энергетики, а также обороны.

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