После успешной лунной программы: Индия сегодня отправит миссию для изучения Солнца

Станция Aditya-L1 должна стартовать с площадки на Шрихарикоте в субботу в 11:50 по индийскому времени. Сообщается, что станция будет расположена на расстоянии 1,5 млн км от Земли — в 1% расстояния между Землей и Солнцем.

Индийское космическое агентство сообщает, что на преодоление такого расстояния уйдет четыре месяца. Первая индийская космическая миссия по изучению крупнейшего объекта Солнечной системы названа в честь индуистского бога Солнца.

Индекс L1 в названии обозначает точку Лагранжа – то самое место между Солнцем и Землей, где будет размещен индийский космический корабль. По данным Европейского космического агентства, точка Лагранжа – это место, где гравитационные силы двух крупных объектов, таких как Солнце и Земля, нейтрализуют друг друга, позволяя космическому кораблю "зависать".

Как только Aditya-L1 достигнет этого места, станция сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля. Это также означает, что для работы спутника потребуется очень мало топлива.

Орбитальный аппарат оснащен семью научными инструментами, которые будут наблюдать и изучать солнечную корону. Исследования помогут ученым понять солнечную активность, такую ​​как солнечный ветер и солнечные вспышки, их влияние на Землю и погоду в ближнем космосе в режиме реального времени.

Лунная программа Chandrayaan-3

Миссия Chandrayaan-3 – это третья автоматическая межпланетная станция Индийской организации космических исследований. Миссия стартовала 14 июля с космодрома на острове Шрихарикота.

Уже через три недели космический аппарат вышел на окололунную орбиту, а 17 августа посадочный модуль отделился от перелетного. Вскоре посадочный модуль индийской лунной станции сделал фото поверхности Луны после успешного приземления.

Более детально о миссии можете узнать в материале РБК-Украина.