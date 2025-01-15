После успеха в Европе театр Франко повезет "Конотопскую ведьму" в США и Канаду

Постановку режиссера Ивана Урывского уже увидели зрители в Германии, Чехии, Австрии и Швейцарии. В сообщении говорится, что каждый показ прошел с аншлагами, поразив аудиторию эмоциональной силой, уникальностью и глубиной украинского театрального искусства.

Спектакль, основанный на повести Григория Квитки-Основьяненко, демонстрирует богатство украинской культуры через народную духовность, юмор и национальные традиции.

Гастрольный тур имеет не только художественную, но и важную социальную миссию. Как отметил Евгений Нищук, генеральный директор-художественный руководитель театра, спектакли направлены на поддержку украинцев, которые из-за войны находятся за рубежом, а также на укрепление духа нации и международной солидарности.

"Наши воины борются за то, чтобы сохранить высокие человеческие ценности. Мы должны помогать, верить и не уставать. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Нищук.