После успеха в Европе театр Франко повезет "Конотопскую ведьму" в США и Канаду

Труппа Национального академического драматического театра им. Ивана Франко продолжает масштабный гастрольный тур по Европе со спектаклем "Конотопская ведьма". После европейского тура театр отправится в США и Канаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Постановку режиссера Ивана Урывского уже увидели зрители в Германии, Чехии, Австрии и Швейцарии. В сообщении говорится, что каждый показ прошел с аншлагами, поразив аудиторию эмоциональной силой, уникальностью и глубиной украинского театрального искусства.
Спектакль, основанный на повести Григория Квитки-Основьяненко, демонстрирует богатство украинской культуры через народную духовность, юмор и национальные традиции.
Гастрольный тур имеет не только художественную, но и важную социальную миссию. Как отметил Евгений Нищук, генеральный директор-художественный руководитель театра, спектакли направлены на поддержку украинцев, которые из-за войны находятся за рубежом, а также на укрепление духа нации и международной солидарности.
"Наши воины борются за то, чтобы сохранить высокие человеческие ценности. Мы должны помогать, верить и не уставать. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Нищук.
Ранее мы рассказывали, что спектакль "Конотопская ведьма" попал на страницы The New York Times, где его высоко оценили за способность собирать аншлаги не только в Украине, но и на международной сцене, подтверждая его популярность среди зрителей по всему миру.
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