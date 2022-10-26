Число пострадавших от вчерашнего удара по Днепру возросло, начато расследование
В результате ракетного удара по Днепру 25 октября пострадало 4 человека, 2 погибло. Офис генпрокурора начал расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что, по данным следствия, вечером 25 октября 2022 года военные РФ нанесли ракетный удар по Днепру.
В результате вражеской атаки погибли двое горожан, еще четыре раненых госпитализированы в больницу. Повреждена автозаправочная станция, автомойки, шиномонтаж, автомобили. Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало о том, что 25 октября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Позже стало известно, осколок ракеты попал в АЗС, в результате чего возник пожар. По состоянию на вчера, было известно о двух погибших и троих пострадавших, среди которых беременная женщина.