Число пострадавших от вчерашнего удара по Днепру возросло, начато расследование

В результате вражеской атаки погибли двое горожан, еще четыре раненых госпитализированы в больницу. Повреждена автозаправочная станция, автомойки, шиномонтаж, автомобили. Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало о том, что 25 октября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Позже стало известно, осколок ракеты попал в АЗС, в результате чего возник пожар. По состоянию на вчера, было известно о двух погибших и троих пострадавших, среди которых беременная женщина.