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После теракта в Анкаре Турция ликвидировала более 150 курдов

Вторник 10 октября 2023 06:53
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После теракта в Анкаре Турция ликвидировала более 150 курдов Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

После теракта в Анкаре турецкая армия ликвидировала 162 боевика Рабочей партии Курдистана и уничтожила 194 террористические цели.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"С 1 октября в целом было уничтожено 194 объекта террористов и нейтрализовано 162 террориста", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция и дальше будет проводить антитеррористические операции против РПК.

Теракт в Анкаре

1 октября около 9:00 двое террористов подъехали на легковом автомобиле к зданию Министерства внутренних дел в Анкаре. Один из них успел взорвать себя, тогда как другого ликвидировали полицейские.

Двое стражей порядка получили легкие ранения. Отметим, что после теракта на место прибыла президентская охрана.

Позже "Ястребы свободы Курдистана", которые являются ответвлением РПК, взяли на себя ответственность за теракт. В ответ на это турецкая авиация совершила атаку на базы и склады боевиков.

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