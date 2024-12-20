После скандала в спецшколе в Тернопольской области директора уволили с должности: что известно

Что предшествовало увольнению

Ранее в спецшколе в Тернопольской области были выявлены многочисленные нарушения прав детей, что стало поводом для активного мониторинга со стороны общественных организаций и государственных органов.

Правоохранительные органы проводили расследование по фактам насилия над воспитанниками специализированного учебного заведения. По информации Офиса Генерального прокурора, ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры открыли уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, незаконном помещении в психиатрическое учреждение, сексуальном насилии и злоупотреблении служебным положением.

Внеплановый визит в одно из учреждений для детей в Тернопольской области, организованный Офисом Омбудсмена вместе с Национальной социальной сервисной службой и общественными организациями, выявил многочисленные нарушения прав детей:

- свидетельства детей о сексуальном насилии

- отсутствие учета присутствия учеников на уроках

- психологическое давление на детей, в том числе угрозы помещения в психиатрическое учреждение

- выдача лекарств, включая психотропные, без назначения врачей

- недостаточность специалистов для работы с детьми с особыми образовательными потребностями

- плохие условия проживания: сломанная мебель, отсутствие средств личной гигиены и гуманитарной помощи

- открытый доступ к алкоголю в учебной комнате, которую использует персонал

По словам детей, за "плохое поведение" их отправляли в психиатрическую больницу, где вводили сильнодействующие препараты. Использование психотропов могло происходить бесконтрольно и без надлежащей фиксации.

Также установлены случаи сексуального насилия между детьми, самой маленькой жертве - всего 8 лет. Пострадавшие не получили медицинской или психологической помощи.

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