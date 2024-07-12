RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После скандала с коррупцией: на таможне уволили топ-чиновника и его зама

Иллюстративное фото: на таможне уволили чиновников из-за скандала с коррупцией (facebook.com/Киевская таможня)
Автор: Наталья Кава

На украинской таможне был проведен ряд увольнений и проверок после скандала с разоблачением коррупции в некоторых подразделениях.

Об этом сообщает Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Как отметили в ведомстве, приказом Гостаможслужбы уволен директор Департамента ведомственной безопасности и контроля и его заместитель. На минувшей неделе их задержали сотрудники правоохранительных органов за совершение коррупционных правонарушений.

"О результатах проверок, которые продолжаются в Гостаможслужбе и ее территориальных органах, будем сообщать впоследствии", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в Гостаможслужбе - топ-чиновники собирали "дань" с региональных таможен. Также во время передачи взятки был задержан глава Департамента ведомственной безопасности госучреждения, его заместитель и один из руководителей региональной таможни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная службаКоррупция