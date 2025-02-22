После резких заявлений Трампа. В ISW привели факты о войне в Украине и западной помощи

В материале экспертов были приведены некоторые факты об Украине, которые касаются как обстановки на фронте, с информацией политического характера, в частности относительно переговорного процесса, и были описаны данные о разрушении инфраструктуры, о потерях среди военных и гибели мирных жителей на фоне российской полномасштабной военной агрессии.

Также в публикации ISW рассказывается о предоставленной США и странами Европы помощи Украине.

Данный материал американских аналитиков вышел после серии резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес своего украинского коллеги Владимира Зеленского, с рядом противоречивых высказываний относительно Украины, войны, поддержки со стороны Штатов, готовности к общению с РФ и не только.

Хотя в ISW не упоминают такие недавние резонансные высказывания главы Белого дома, в публикации экспертов с "факт-чеком" по состоянию на 21 февраля 2025 года по сути приведены опровержения его заявлений.

"Зеленский не рискует сразу потерять всю Украину"

Эксперты ISW отмечают, что сейчас войска РФ оккупировали около 20% территории Украины. При нынешних темпах продвижения им понадобится более 83 лет, чтобы захватить остальные 80% страны, говорят аналитики, и то при условии предположения, что росармия может "бесконечно долго нести огромные потери личного состава".

Также эксперты обращают внимание, что темпы продвижения войск РФ на передовой значительно замедлились за последние 3 месяца. При этом оккупанты достигают "незначительных территориальных достижений ценой больших потерь личного состава".

Как подсчитали в ISW, российские захватчики продвигались со средней скоростью 27,94 квадратных километров в день в ноябре 2024 года, 18,1 квадратных километров в день в декабре 2024-го и 16,1 квадратных километров в день в январе текущего года.

"Большинство украинских городов не разрушены"

"Многие крупнейшие города Украины, в частности Киев, Львов, Днепр и Одесса, избежали разрушения и продолжают функционировать. Россия сравняла с землей некоторые украинские города во время нападения и оккупации, например Мариуполь", - говорится в публикации экспертов Института.

Остальные города, расположенные на 80% территории Украины, которые не оккупировали россияне, остались "в основном нетронутыми", за исключением преднамеренных российских ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

"Украинское законодательство запрещает проводить выборы в военное время (в отличие от Конституции США, которая этого требует)"

В ISW напомнили, что Конституция Украины запрещает правительству проводить выборы или вносить изменения в Конституцию во время действия военного положения в стране. Оно было применено после того, как РФ начала свое незаконное широкомасштабное вторжение.

Поэтому, добавляют американские эксперты, украинское правительство не может конституционно приостановить военное положение, пока РФ продолжает атаковать Украину.

"Украинские оппозиционные политики, включая тех, кто исторически баллотировался против (президента Владимира) Зеленского, заявляли, что проведение выборов в условиях военного положения было бы незаконным и аморальным", - говорится в материале.

"Украина не понесла миллионных потерь"

Ни по одной достоверной оценке Украина не понесла "миллионных" потерь, как среди гражданских, так и среди военных, отмечают эксперты ISW.

Аналитики напомнили, что 16 февраля Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения в войне погибли 46 тысяч военных ВСУ, и были ранены более 390 тысяч военнослужащих.

"Американские официальные лица оценивают количество потерь украинских военных в пределах 60 000-70 000, но ни один авторитетный источник не приводит оценки потерь, близких или в миллионы", - говорится в публикации ISW.

В ООН подтвердили, что по состоянию на конец 2024 года Россия убила более 12 тысяч мирных граждан Украины, добавили аналитики.

"Европа предоставляет Украине прямую помощь примерно столько же, сколько США"

Европа (включая членов Европейского Союза и институты ЕС, а также Норвегию и Великобританию) опередила Соединенные Штаты Америки по кумулятивной прямой (военной и невоенной) помощи, выделенной Украине (не учитывая расходы передовых сил США, развернутых в Восточной Европе), пишут в ISW.

Так, Европа предоставила Украине общую помощь на общую сумму 166 миллиардов долларов, и пообещала выделить дополнительные 34,7 миллиарда долларов до 2030 года.

В целом страны Европы предоставили и пообещали выделить примерно 204,1 миллиарда долларов - более 174 миллиардов долларов от ЕС, 13,9 миллиардов долларов от Норвегии и 16,2 миллиарда долларов от Великобритании - по сравнению со 183 миллиардами долларов.

"Эти цифры не включают обязательства ЕС и G7 по предоставлению кредитов Украине, финансируемых за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

Европейские кредиты Украине обеспечены доходами от замороженных российских активов, а не Украины", - отмечают эксперты.

Кроме того, добавили в ISW, ЕС предоставляет Украине 20 миллиардов долларов займов, которые обеспечены чрезвычайными доходами от обездвиженных суверенных активов России, а не Украины.[14]

Также в ISW обращают внимание, что ЕС хранит примерно 220,5 миллиардов долларов российских замороженных активов.

ЕС уже предоставил Украине 1,6 миллиарда долларов из "замороженных" российских активов, и выделил 3,2 миллиарда долларов в виде займов в январе 2025 года.

"Украина не злоупотребляла и не потеряла половины помощи, которую предоставили Соединенные Штаты"

Большинство средств, выделенных Штатами для Украины, остается в США для финансирования отечественной военно-промышленной базы и пополнения американских запасов, отмечают в ISW.

Правительственные учреждения США тщательно контролируют остальную американскую помощь, которая непосредственно предоставляется Украине. 11 января прошлого года Управление генерального инспектора Министерства обороны США сообщило, что не обнаружило доказательств незаконного использования помощи.

"Украина неоднократно приглашала Путина к переговорам в начале 2022 года"

"Зеленский предложил встретиться с (российским диктатором Владимиром) Путиным 19 февраля 2022 года - всего за пять дней до начала полномасштабного вторжения России. Путин проигнорировал эту просьбу и 24 февраля 2022 года вторгся в Украину", - рассказали аналитики.

Эксперты ISW также отметили, что Зеленский в марте 2022 года призвал к прямым переговорам с Путиным "в любом формате", и предложил пойти на компромисс по вступлению Украины в НАТО. А россияне требовали полной капитуляции и демилитаризации Украины.

"Зеленский также выразил открытость к обсуждению статуса оккупированных украинских территорий при условии, что украинский народ ратифицирует любое соглашение на референдуме. Путин отклонил и это предложение", - пишут в Институте изучения войны.

Резкие заявления Трампа по Зеленскому и угрозе Украине

Напомним, после того, как украинская сторона не подписала предложенное Штатами соглашение о "редкоземах", и после встречи делегаций от Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии для переговоров, президент США Дональд Трамп в своей риторике стал использовать близкие к российской пропаганде тезисы.

Он также отметился критическими высказываниями в сторону украинского президента Владимира Зеленского, а также стал угрожать Украине.

К примеру, 19 февраля Трамп выразил недовольство тем, что в Украине не проводят президентские выборы во время войны, а Зеленского назвал "диктатором без выборов".

Кроме того, американский президент утверждает, что США якобы потратили на помощь Украине на 200 млрд долларов больше, чем Европа, и что вроде бы где-то "пропала" половина денег, предоставленных Штатами,

Трамп также несколько раз рассказывал, что Украина "разрушена, а миллионы погибли".

21 февраля глава Белого дома заявил, что РФ виновата в войне, но также переложил вину за это на Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена. Кроме того, по мнению Трампа, Путин "мог бы захватить всю Украину", однако, якобы, хочет заключить мирное соглашение.

Добавим, президент США пригрозил, что у Украины будет "много проблем" в случае неподписания Киевом соглашения с Вашингтоном о предоставлении Штатам доступа к украинским полезным ископаемым.