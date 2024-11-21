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После простреленного авто. В компании "Петр Великий" заявили об угрозах членам семьи Ландар

Четверг 21 ноября 2024 17:10
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После простреленного авто. В компании "Петр Великий" заявили об угрозах членам семьи Ландар Фото: в компании "Петр Великий" заявили об угрозах членам семьи Ландар
Автор: Александр Мороз

В компании "Петр Великий" заявили о давлении на руководство и владелицу Аллу Ландар. Зафиксированы многочисленные телефонные звонки и сообщения, в которых содержатся угрозы лишить жизни и здоровья владелицу компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании.

Также в компании заявили, что на офис фирмы было совершено нападение, а дверь служебного авто была прострелена огнестрельным оружием. Подано заявление представителям правоохранительных органов.

Кроме того, в компании заявили, что давление не ограничивается только бизнесом, начались угрозы в адрес членов семьи владелицы, в том числе ее ребенка.
По словам Ландарь, в информационном пространстве распространяется заказная дезинформация о ней и ее семье, что, по ее словам, связано с действиями "представителей киевской власти".

По словам Ландар, в погоне за наживой нет никаких моральных границ.
Компания обратилась к президенту, премьер-министру, Офису генпрокурора, СБУ и руководителям правоохранительных органов с призывом обеспечить защиту бизнеса.

Также в "Петре Великом" отметили международное внимание к ситуации.
В частности, инцидентом заинтересовалась Всемирная федерация похоронных исполнителей (FIAT-IFTA), членом которой компания.

Кроме того, в компании призвали СМИ воздержаться от публикации недостоверной информации, а правоохранителей – найти и привлечь к ответственности виновных в угрозах и нападениях.

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