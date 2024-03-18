После свыше двухлетнего перерыва Андреевская церковь в Киеве снова засияла

До полномасштабного вторжения без архитектурного освещения исторических построек и храмов Киев невозможно было представить. Однако подсветка знаковых для украинцев объектов снова актуальна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора национального заповедника "София Киевская" Нелю Куковальскую.

Андреевская церковь, построенная по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли в XVIII веке, входит в состав Национального заповедника "София Киевская". После реконструкции церкви вечернее освещение храма прекратилось — не хватало средств. К тому же некоторые объекты Софии Киевской нуждаются в более неотложном финансировании, в том числе ремонт бурсы – почти 318 млн грн, колокольни — 270 млн грн.

"Андреевская церковь — архитектурная доминанта всего правого берега Киева. Ее вечернее освещение сейчас особенно важно, ведь украинцы остро нуждаются в моральной поддержке. Нам нужно чувство определенной "нормы жизни", что все будет хорошо. А София, весь ее комплекс, является важным символом идентичности украинской нации, именно отсюда началась наша Украина, наша государственность", – подчеркнула Неля Куковальская.

Согласно февральскому исследованию Украинского института будущего около 40% украинцев испытывают ухудшение психологического состояния. Учитывая, что и у другой части общества оно также находится не на самом высоком уровне, неудивительно, что люди начинают искать утешение в духовно-культурных ценностях.

"С начала вторжения культурные потребности украинцев претерпели существенные изменения. Сейчас тренды — это украинский язык, украинская церковь, украинские культурные ценности и достопримечательности. В предыдущие годы большинство киевлян в Софию даже не приходили и мало знали о наших достопримечательностях. Сегодня мы видим совсем другую картину", – отметила директор заповедника "София Киевская".

Ежевечернее освещение Андреевской церкви стоит около 400 тыс. грн в год. Конечно, у заповедника нет таких средств. Руководство "Софии" начало поиск альтернативных способов решения этого вопроса. Помочь вызвались меценаты. Инвестиционная компания DOVGIY FAMILY OFFICE предложила заповеднику оплачивать освещение.

"Очень хорошо, что украинский бизнес, наши меценаты наряду с поддержкой ВСУ и пострадавших во время войны гражданских не забывают о культурных потребностях украинцев, о наших национальных символах. В военное время это приобретает особый смысл", — подчеркнула Неля Куковальская.

DOVGIY FAMILY OFFICE давно занимается сохранением культурно-исторического наследия Киева, в том числе государственного значения.

Управляющий партнер Оксана Гуляева отметила, что для компании важно поддерживать не только собственные проекты по поддержке ВСУ и реабилитации военных, но и инициативу по освещению достопримечательности. Это позволяет радовать всех, в том числе и военных, и горожан. Периоды блекаутов показали, как тяжело переносится темнота и как важно иметь свет как внутри, так и снаружи.