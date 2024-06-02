После повышения тарифа ситуация в энергосистеме сразу не улучшится, деньги пойдут на ремонт, - эксперт

"Главное, чтобы средства пошли на то, что нужно - восстановление и ремонты. Чтобы в результате генерации было достаточно для покрытия потребностей потребителей. Но мы все должны понимать, что если электроэнергия не будет иметь ценности, то и производители не будут иметь ресурс его производить", – подчеркнула она.

Буславец отметила, что от повышения тарифа ситуация в национальной энергосистеме не исправится моментально.

Экс-глава Минэнерго добавила, что фактически повышение тарифа на свет принесет пользу только государственным Энергоатомам и Укргидроэнерго.

Ранее Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-ч.

Это решение было принято из-за необходимости восстановления поврежденных энергообъектов в результате массированных ракетных атак.