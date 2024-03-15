После падения ракеты вблизи премьера. Греция рассматривает передачу Украине систем С-300, - СМИ

Греция пересматривает вопрос о поставках своих зенитно-ракетных комплексов российского производства С-300 и "Тор-М1" Украине после российского военного удара, нанесенного неподалеку от ее премьер-министра во время визита в Украину.

"Эта переоценка знаменует собой поворотный момент после того, как российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от колонны, в которой находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский в Одессе 6 марта", - пишет издание.

СМИ указывают, что такая возможность есть в случае получения Афинами более современной американской системы MIM-104 Patriot.

Система "Оса"

Издание пишет, что Греция также рассматривает возможность передачи Украине ЗРК "Оса-АКМ".

Тогда как системы С-300 и "Тор-М1" представляют для Украины большой интерес, о чем неоднократно заявлял президент Зеленский, систему "Оса" украинцы считают устаревшей.

Помощь Украине от Греции

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция останавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, поскольку в будущем они могут быть переданы Украине.

А сегодня стало известно, что Греция готовится к поставке Украине новой партии военной помощи. Речь идет об авиационных ракетах, артиллерийских орудиях и патронах.