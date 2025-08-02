После обстрела Киева упростят восстановление жилья в Украине: что изменится

По словам Свириденко, после очередного обстрела Киева правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье. В частности, многоквартирные дома и общежития.

"Процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество - на местах", - говорится в сообщении.

Премьер уточнила, что восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Кроме того, решение ускорит выплаты по программе "еВідновлення".

"Отдельно в решении правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание - до момента завершения ремонта или получения нового жилья", - информирует глава Кабмина.

Свириденко добавила, что такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению общины.

Комментарий Мельничука

Отметим, что вышеуказанную информацию подтвердил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В своем Telegram он сообщил, что было согласовано предложение Министерства развития общин и территорий по реализации экспериментального проекта по восстановлению отдельных категорий недвижимого имущества, поврежденных из-за агрессии РФ. Проект был реализован в течение 2025-2027 годов.

"Утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Определено, что целью экспериментального проекта является обеспечение неотложного

восстановления поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ отдельных категорий недвижимого имущества (многоквартирных домов, общежитий) путем их капитального ремонта или реконструкции", - пишет Мельничук.

Он уточнил, что действие экспериментального проекта не распространяется на выполнение строительных работ на объектах культурного наследия в соответствии с законом Украины "Об охране культурного наследия".

"Участниками экспериментального проекта определены областные и Киевскую городскую государственные администрации (военные администрации), органы местного самоуправления, военные администрации населенных пунктов (в случае их образования), подрядные, проектные и инжиниринговые организации", - представитель Кабмина в ВР.