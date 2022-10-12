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После массовых обстрелов количество сообщений в "Дії" о поврежденном жилье увеличилось на тысячи, - Шуляк

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Среда 12 октября 2022 16:34
После массовых обстрелов количество сообщений в "Дії" о поврежденном жилье увеличилось на тысячи, - Шуляк Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Массовые ракетные атаки привели к масштабным разрушениям жилья, количество сообщений об этом в "Дії" существенно увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"На сегодня общее количество информационных сообщений составляет более 280 тыс. Площадь поврежденного имущества - более 19,369 млн кв. м", - сообщила Шуляк.

Она напомнила, что владельцы поврежденного жилья могут подать заявление на компенсацию в электронной форме через приложение или на сайте "Действие", а также в бумажной форме - через ЦНАП или через нотариусов.

"Далее ваше заявление должна рассмотреть комиссия, созданная местными властями. Она устанавливает право на компенсацию и проверяет документы и реестры. После этого комиссия организует проведение экспертизы о возможности восстановления жилья и оценке повреждений", - пояснила Шуляк.

По ее словам, вывод о наличии оснований, вида и размера компенсации будет передан Фонду ликвидации последствий российской агрессии, который обеспечит компенсацию.

"Парламент готовит ко второму чтению законопроект №7198 о компенсациях владельцам разрушенного жилья. Люди смогут получить компенсацию не дожидаясь репарации от РФ. Уже сейчас государство делает все для того, чтобы отстроить каждый дом", - констатировала нардеп.

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Елена Шуляк Жилье
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