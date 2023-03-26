ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После контактов с Китаем. Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем

Новина українською →
Воскресенье 26 марта 2023 05:54
После контактов с Китаем. Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем Фото: министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гондурас разорвал многолетние дипломатические отношения с Тайванем после визита главы МИД страны в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Правительство Гондураса признает существование только одного Китая. Правительство Китая — единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Тайвань — неотъемлемая часть Китая", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Гондураса в Twitter.

В МИД заявили, что Гондурас уведомил Тайвань о своем решении разорвать отношения и что он не вернется к каким-либо отношениям или официальным контактам с Тайванем. Министр иностранных дел Гондураса на этой неделе посетила Китай, чтобы вывести отношения между двумя странами на новый уровень.

Тайвань в воскресенье подтвердил, что прекращает многолетние дипломатические отношения с Гондурасом. Вскоре после объявления флаг Гондураса был снят с здания министерства иностранных дел Тайваня.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подтвердил разрыв отношений на пресс-конференции в Тайбэе и заявил, что закроет свое посольство в Гондурасе и отзовет оттуда своего посла.

Ранее МИД Тайваня раскритиковало попытки Китая представить себя как так называемого "миротворца" для развязывания войны в Украине. Поскольку в то время, когда Пекин предлагает свой "мирный план", он угрожает Тайбэю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань Гондурас
NEWS
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию