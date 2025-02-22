После контактов с Путиным и Зеленским есть надежда на прекращение войны, - Трамп

"Война очень важная вещь между Россией и Украиной. Люди погибают, в основном молодые украинцы и россияне в таких количествах, которые вообще за многие годы не наблюдались. Я говорил с президентом Путиным и я надеюсь, что это все закончится скоро. Это ужасная война, это трудно наблюдать. Я общаюсь с президентом Зеленским и с президентом Путиным.", - заявил Трамп на конференции консерваторов (СPAC).

Президент США в очередной раз подчеркнул, что если бы он был главой Белого дома, тогда Россия никогда бы не вторглась в Украину. РФ же, в свою очередь, совершила вторжение по ряду причин. По каким именно, Трамп не назвал.

Он также отметил, что старается вернуть те деньги, которые были выделены Украине. По его словам, Европа выделила 100 млрд долларов, а США 350 млрд долларов, потому что у Штатов была "некомпетентная администрация и президент".

"Но вот что еще хуже, Европа предоставила в виде займа, они вернут свои деньги. А мы просто так безвозмездно, я хочу, чтобы они что-то нам дали взамен денег, которые мы им выделили. И я постараюсь урегулировать эту ситуацию, потому что мы требуем от них то, что мы можем получить - редкоземельные металлы и нефть. Ситуация в Европе на нас, конечно, не влияет, мы оказались там из-за Байдена, но почему он не выровнял ситуацию, почему мы настолько больше расходуем, чем Европа", - сказал Трамп.

Он добавил, что Байден даже не знал, что Европа получит деньги, а США в свою очередь ничего не получают, но хотят вернуть, чтобы это было справедливо.

Также Трамп добавил, что Украина и США довольно близки к сделке о недрах.