После конфликта с Тоней Матвиенко таксисту вручили подозрение: подробности дела

В Киеве таксисту сообщили о подозрении за избиение пассажирки. Во время выполнения заказа мужчина остановил автомобиль и дважды ударил женщину после спора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Правоохранители не указывают, что пассажиркой является Тоня Матвиенко, однако ранее в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве корреспонденту РБК-Украина сообщили, что полиция задержала водителя такси, который избил во время конфликта украинскую певицу Тоню Матвиенко.
Прокуроры Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 63-летнему таксисту, который ударил пассажирку, с которой у него произошел конфликт.
Правоохранители установили, что пассажирка - заслуженная артистка Украины, заказала такси через одну из известных служб, как сообщала сама Матвиенко на своей странице речь шла о службе такси Bolt.
Во время поездки между ней и водителем произошел словесный конфликт - мужчина отказался по просьбе пассажирки закрыть окно. После этого женщина попросила остановить автомобиль, поскольку продолжать поездку она больше не хотела.
Когда пассажирка вышла из машины, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и в плечо.
Личность нападавшего оперативно установили, им оказался 63-летний киевлянин, который работает в службе такси последние 5 лет.
Как рассказали в прокуратуре, по его словам закрыть окно он не хотел, потому что ему было жарко. Дальнейшие свои действия мужчина объясняет тем, что пассажирка хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину. Сейчас, по его словам, о своем поступке он жалеет.
"Водителю такси сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение", - добавили в прокуратуре.
Напомним, что 1 июля украинская певица Тоня Матвиенко поделилась деталями инцидента, который произошел во время ее поездки 30 июня в такси Bolt.
Как оказалось, конфликт начался из-за открытого окна, а завершился физическим насилием со стороны водителя.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все, что известно об инциденте, а также то, как на него отреагировали коллеги артистки.
Заметим, что вчера, 2 июля полиция задержала водителя такси.
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