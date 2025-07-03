После конфликта с Тоней Матвиенко таксисту вручили подозрение: подробности дела

Правоохранители не указывают, что пассажиркой является Тоня Матвиенко, однако ранее в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве корреспонденту РБК-Украина сообщили, что полиция задержала водителя такси, который избил во время конфликта украинскую певицу Тоню Матвиенко.

Детали дела с избиением Матвиенко

Прокуроры Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 63-летнему таксисту, который ударил пассажирку, с которой у него произошел конфликт.

Правоохранители установили, что пассажирка - заслуженная артистка Украины, заказала такси через одну из известных служб, как сообщала сама Матвиенко на своей странице речь шла о службе такси Bolt.

Во время поездки между ней и водителем произошел словесный конфликт - мужчина отказался по просьбе пассажирки закрыть окно. После этого женщина попросила остановить автомобиль, поскольку продолжать поездку она больше не хотела.

Когда пассажирка вышла из машины, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и в плечо.

Личность нападавшего оперативно установили, им оказался 63-летний киевлянин, который работает в службе такси последние 5 лет.

Как рассказали в прокуратуре, по его словам закрыть окно он не хотел, потому что ему было жарко. Дальнейшие свои действия мужчина объясняет тем, что пассажирка хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину. Сейчас, по его словам, о своем поступке он жалеет.

"Водителю такси сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение", - добавили в прокуратуре.