После кибератак России. В ЕС предложили выделить 1,2 млрд долларов для противодействия хакерам

Во вторник, 18 апреля, в ЕС объявили о плане на 1,2 миллиарда долларов для противодействия угрозам кибербезопасности. Примером для этого стала агрессия РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии, о котором пишет Reuters.
"Закон ЕС о киберсолидарности укрепит солидарность на уровне союза, чтобы лучше выявлять значительные или крупномасштабные инциденты в области кибербезопасности, готовиться и реагировать на них", - говорится в материале.
Отмечается, что в ЕС должен быть создан "Европейский щит кибербезопасности" и комплексный механизм защиты от киберугроз.
Тревогу у ЕС вызывает и рост использования РФ кибератак против Украины. План также включает создание резерва кибербезопасности ЕС, состоящего из служб реагирования на инциденты, которые будут вмешиваться по запросу страны или учреждения Евросоюза в случае серьезного или крупномасштабного инцидента кибербезопасности.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявлял, что Евросоюз готовит развертывание специального "киберщита" для противодействия угрозам в информационном пространстве.
Минобороны России и российские спецслужбы заказывали у местной IT-компании "Вулкан" программное обеспечение для ведения кибервойны, а ее инженеры работали на российских военных и спецслужбы, поддерживая хакерские операции, обучая оперативников перед атаками на инфраструктуру, распространяя дезинформацию.
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