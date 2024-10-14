RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

После 60 лет производства: американские внедорожники Jeep простились с легендарным двигателем

Фото: Jeep простились с легендарным двигателем (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Внедорожники Jeep и пикапы RAM окончательно лишились легендарного двигателя V8 Hemi, который находился в производстве с 1966 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mopar Insiders.

Источники в компании отмечают, что с конфигуратора Jeep Grand Cherokee L заслуженный атмосферный двигатель убрали, и почти одновременно с конвейера сошел последний классический RAM 1500. Таким образом, ни один новый автомобиль с мотором V8 Hemi 5.7 заказать нельзя, хотя у американских дилеров остаются запасы таких машин.

Заменить классический двигатель должен бензиновый шестицилиндровый агрегат Hurricane 3.0. В общем, отставка внедорожников и пикапов с мотором V8 Hemi на 5,7 литра была неизбежна, ведь Stellantis свернул производство "атмосферника" еще в августе. При этом спросом на восьмицилиндровые машины не пользовались. К примеру, доля 5,7-литровых Grand Cherokee L в 2024 модельном году не превышала четырех процентов.

Интересно, что эра внедорожников Jeep с другим проверенным мотором – Pentastar V6 3.6 – тоже подходит к концу. По данным инсайдеров Stellantis намерена в кратчайшие сроки перейти на 2,0-литровую "турбочетверку". Этот двигатель уже используется на Jeep Wrangler, а в 2025 модельном году такой же агрегат может стать основным для Grand Cherokee/Grand Cherokee L.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
JeepАвтомобильный рынок