После 34 лет производства: Volkswagen прекращает выпуск легендарного двигателя

Известно, что последний двигатель VR6 был собран 12 декабря 2024 года. Двигатель выпускался почти 34 года, его премьера состоялась на Женевском автосалоне 1991 года на Golf третьего поколения. С тех пор было собрано почти 1,87 миллиона двигателей. VR6 устанавливался на такие модели, как Corrado, Beetle, Passat, Vento/Bora/Jetta, Touareg, Phaeton, Transporter, Eos, CC и Sharan.

VR6 также использовался во многих моделях других компаний, таких как Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi TT, SEAT Leon, SEAT Alhambra и Skoda Superb. Несколько автомобилей за пределами VW Group также имели его, в частности Ford Galaxy и Mercedes Vito.

Volkswagen также выпускал меньший VR5 в 1990-х и 2000-х годах, которым оснащали Golf, Bora, Beetle, Passat и SEAT Toledo.

По словам представителей компании, VR6 выпускали так долго из-за его компактных габаритов и высокой мощности. Но более легкие и меньшие, современные четырехцилиндровые двигатели позволяют Volkswagen достичь экономии за счет масштаба производства, создавая только один двигатель для десятков автомобилей, входящих в группу.