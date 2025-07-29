Пышный пояснил, что НБУ планирует делать с монетами 50 копеек

Национальный банк Украины объявил о планах изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. Зато монеты номиналом 50 копеек сохраняют свою роль.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
"Одна из новостей НБУ сегодня о том, что мы рассматриваем возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. Они действительно уже не играют существенной роли в наличных расчетах, поэтому выносим этот вопрос на обсуждение", - отметил Пышный.
По словам главы НБУ, монеты номиналом 50 копеек пока пользуются стабильным спросом.
"Зато ситуация с монетами номиналом 50 копеек другая - спрос на них стабилен, особенно со стороны сферы торговли. Планируем чеканить в дальнейшем и пополнять оборот", - подчеркнул он.
НБУ не отказывается от инициативы изменить название разменной монеты. "Сразу же отвечу и на другой вопрос... Нет, мы не отказываемся от инициативы заменить название розничной монеты с русской "копейка" на "шаг". Это решение не зависит от количества монет в обращении, их формы или материала", - заявил Пышный.
По его словам, речь идет не только о названии монеты, но и об отходе от колониальных традиций.
"Оно прежде всего об отходе от российских финансовых традиций и возвращении к исконно украинским терминам. Это окончательное отмежевание от москвы, минска, тирасполя, где "ходит" копейка", - пояснил глава НБУ.
Пышный отметил, что в законодательстве Украины до сих пор остается понятие "копейки".
"Ведь на законодательном уровне в независимой Украине именно копейка все еще определена как одна сотая фракция гривны. А потому цены в магазинах, любая финансовая документация, каждый чек в вашем кошельке содержат русское название", - подчеркнул он.
Замена названия на "шаг" имеет целью завершить денежную реформу, начатую еще в 1996 году.
"Возрождение шага вернет украинским монетам собственную идентичность и по сути завершит денежную реформу, начатую в 1996 году", - заявил глава НБУ.
По словам Пышного, изменения в законах будут означать больше, чем просто изменение названия монеты.
"Изменения в законах - не просто закрепят название конкретных разменных монет, которые сегодня находятся в обращении. Речь идет об изменении всего культурного контекста: о новых надписях в магазинах, аптеках, заведениях питания, транспорте, финансовых документах, банковских приложениях и т.д.", - отметил он.
"Это шаг к окончательному украинскому языковому присутствию везде, где обращаются деньги. Реальная и действенная языковая деколонизация в финансовой сфере", - подытожил Пышный.
Напомним, НБУ сообщил, что планирует начать с 1 октября 2025 года изъятие монет номиналом 10 копеек из обращения.
В прошлом году Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". НБУ планирует чеканить только монеты номиналом 50 шагов.
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