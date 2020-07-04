Писарук: здивований, що справу VAB банку закрито з формальних причин, а не по суті

Колишній заступник голови НБУ Олександр Писарук заявляє, що справу проти нього і бізнесмена Олега Бахматюка, закрито остаточним рішенням суду, закрито за вагомим формальних причин, але має бути закрито і по суті, адже для цього є всі фактичні і юридичні підстави.

Про це написав у колонці для НВ, коментуючи закриття рішенням Печерського районного суду Києва справи проти нього і Олега Бахматюка.

"Новина, звичайно, позитивна, оскільки звинувачення щодо мене як були, так і залишаються абсолютно безпідставні. Але для нього було "подивом дізнатися, що справа, попри всі юридичні і фактичні підстави для цього, було закрито не по суті, а з формальних причин, які, проте, на нашу думку, також є вагомими", - пише він.

Писарук нагадав, що у відносинах з VAB банком команда НБУ діяла в рамках законодавства та виключно з метою уникнення негативних наслідків банківської кризи в країні.

"У процесі прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту VAB банку, попри те, що криза вимагає оперативності прийняття рішень, команда пройшла необхідні процедури і прийняла законне рішення, яке досі чинне і ніким не оскаржене ", - додав Писарук.

На його думку, є всі підстави для закриття справи у відношенні нього як за формальних причин, так і у зв'язку з відсутністю будь-якого кримінального злочину в його діях.

"Очікую, що найближчим часом всі необхідні процесуальні дії будуть зроблені і з мене будуть остаточно зняті всі звинувачення", - вважає Писарук.

Нагадаємо, що 5 червня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Касько колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про поновлення справи проти екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка.

Крім того, висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.