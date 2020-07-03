Писарук вимагає повністю закрити справу проти нього і Бахматюка

Фото: Олександр Писарук (УНІАН)

На його думку, Нацбанк повинен був виконувати свою функцію забезпечення фінансової стабільності в країні та відстоювання інтересів вкладників в рамках закону

Екс-заступник глави НБУ Писарук вітає закриття справи проти нього і Олега Бахматюка, але вважає справедливим, якщо справу закриють не тільки формально, а й по суті, беручи до уваги наявні у правоохоронців докази повної безпідставності звинувачень.

Про це Писарук написав у колонці для НВ.

"Справу, попри всі юридичні та фактичні підстави для цього, було закрито не по суті, а з формальних причин, які, проте, також є вагомими", - пише Писарук.

На його думку, Нацбанк повинен був виконувати свою функцію забезпечення фінансової стабільності в країні та відстоювання інтересів вкладників та кредиторів і виконував її повністю в рамках закону і передбачених процедур Зокрема, в процесі прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту VAB банку, попри те, що криза вимагає оперативності прийняття рішень, команда пройшла необхідні процедури і прийняла законне рішення, яке досі чинне і ніким не оскаржене", - пише банкір.

Він також заявив, що його адвокати зібрали всі необхідні докази та вже досить давно подали їх у правоохоронні органи разом з клопотанням про закриття кримінальної справи відносно мене.

"Безпідставність та надуманість претензій з приводу прийнятого рішення була підтверджена професійними висновками, а також іншими зібраними стороною захисту документами. Закриття кримінальної справи проти мене - це логічне завершення всієї цієї історії. Абсурдність звинувачення була зрозуміла з самого початку активної фази цього кримінального провадження, а тому я впевнений, що є всі підстави для закриття справи стосовно мене як з формальних причин, так і у зв'язку з відсутністю будь-якого кримінального злочину в моїх діях. Очікую, що найближчим часом всі необхідні процесуальні дії будуть зроблені і з мене будуть остаточно зняті всі звинувачення", - заявив Писарук.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка було відкрито за нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. 5 червня Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Касько, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про відновлення справи Писарука і Бахматюка.

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Автор: РБК-Україна