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Писарук звинуватив НАБУ в непрофесіоналізмі і переслідуванні своїх цілей

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 16:38
Писарук звинуватив НАБУ в непрофесіоналізмі і переслідуванні своїх цілей
Фото: Олександр Писарук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

НАБУ в справі проти Писарука і Бахматюка проявили непрофесійність та переслідування своїх цілей, висунувши безпідставні підозри і не хочуть визнавати помилку.

Про це заявив голова правління "Райффайзен банк Аваль" Олександр Писарук в інтерв'ю НВ, коментуючи справу НАБУ проти нього і бізнесмена Олега Бахматюка.

Писарук заявив, що НАБУ порушує моральний принцип - не звинувачувати безпідставно і не висувати підозри в скоєнні тяжких кримінальних злочинів чесним людям, які їх не вчиняли, і свідомо затягують справу, яку давно повинні були закрити, визнавши помилку.

"Підозра, яку пред'явлено мені, абсолютно безпідставна. Я назву речі своїми іменами - це фантазії, це повний абсурд підозрювати співробітників Нацбанку в змові з Олегом Бахматюком, з яким у нас були дуже складні відносини, м'яко кажучи. Мої адвокати в травні подали прохання про скасування підозри, де представили докладні докази моєї невинності, на підставі висновків експертиз, науково-правових висновків експертів, розбивають позицію НАБУ в пух і прах. У цій ситуації правильним було б просто визнати помилку і закрити справу, але схоже, що НАБУ не хоче цього робити, очевидно тому вони намагаються вишукувати можливості, як цю справу затягнути ", - заявив Писарук.

Причиною таких дій банкір назвав непрофесіоналізм НАБУ і небажання визнати свою помилку: "Строки спливають, досудове розслідування обмежено максимум роком, вони намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами, використовуючи, м'яко кажучи, некоректні юридичні методи. Вони намагаються цю справу "підвісити", об'єднати з іншою. Мої адвокати пішли в суд. Ми виграли перший суд, у нас ще два суди попереду. Ми віримо, що виграємо ці два суди, ми попередимо "підвішування" цієї справи, щоб вони просто її не засунули в довгий ящик і вона б там лежала, як це часто відбувається ".

Банкір заявив, що НАБУ, яке повинно займатися боротьбою з корупцією в країні, готове "замішати і принести в жертву чесних людей, які не зробили нічого кримінального, заради досягнення якихось своїх цілей".

"І це інституція, яку підтримує Міжнародний валютний фонд, де я працював більш як троє років, і всі зовнішні кредитори. НАБУ, при всій його важливій ролі, повинно мати моральні принципи. Один з таких принципів - не звинувачувати безпідставно і не висувати підозри в скоєнні тяжких кримінальних злочинів чесним людям, які їх не вчиняли ", - заявляє банкір.

Нагадаємо, що другий фігурант справи, бізнесмен Олег Бахматюк, заявив, що незаконні дії НАБУ в справі Писарука-Бахматюка вже призвели до скорочення 9 тис. робочих місць, істотного скорочення податкових надходжень до бюджету і зменшення ВВП на 0,3%.

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