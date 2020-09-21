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Писарук: НАБУ штучно затягує справу щодо рефінансування VAB банку

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 15:09
Писарук: НАБУ штучно затягує справу щодо рефінансування VAB банку
Фото: відділення VAB банку (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Банкір закликає НАБу визнати помилку і закрити справу

Колишній співробітник МВФ, а нині голова правління "Райффайзен банк Аваль" Олександр Писарук заявив, що НАБУ штучно затягує справу щодо рефінансування VAB банку, замість того, щоб визнати помилку і закрити її.

Про це банкір заявив в інтерв'ю НВ.

За його словами, його адвокати в травні подали прохання про скасування підозри, де представили детальні докази невинності, на підставі висновків експертиз, науково-правових висновків експертів, які, як заявляє банкір, "розбивають позицію НАБУ в пух і прах".

"У цій ситуації правильним було б просто визнати помилку і закрити справу, але схоже, що НАБУ не хоче цього робити, очевидно тому вони намагаються вишукувати можливості, як цю справу затягнути", - каже Писарук.

На думку Писарука, справа затягується штучно, тому що у НАБУ закінчуються строки досудового розслідування, які обмежені максимум роком.

"Намагаються затягнути справу всіма правдами і неправдами, використовуючи, м'яко кажучи, некоректні юридичні методи. Вони намагаються цю справу "підвісити", об'єднати з іншим... Ми будемо уникати "підвішування" цієї справи, щоб вони просто її не засунули до нових віників, і воно б там лежало, як це часто відбувається", - додав він.

Він також заявив, що в НАБУ "готові замішати і принести в жертву чесних людей, які не зробили нічого кримінального, заради досягнення якихось своїх цілей".

"Будемо це називати непрофесіоналізмом, будемо називати це "не розібралися" чи можливо це навіть зла воля, але на підставі поданих адвокатами фактів, які доводять мою невинність, треба просто спокійно визнати помилку і скасувати підозру. Вибачень не потрібно, мені не потрібні їхні вибачення, треба просто спокійно визнати помилку", - підсумував банкір.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

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