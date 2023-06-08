"Пираньи", Panzer 87 и не только. Какое вооружение могла бы передать Швейцария Украине?

Об этом рассказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в материале РБК-Украина "Историческое решение принято? Как нейтральная Швейцария пошла на реэкспорт оружия для Украины"

"С другой стороны, пока эти вооружения не могут быть поставлены. То есть они есть у наших партнеров, и они хотят их предоставить, но все упирается в швейцарские законы. Хотя, конечно, есть много систем, которые бы нам очень понадобились", - рассказал Рябых.

Какое вооружение могла бы передать Швейцария:

в первую очередь речь идет о 35-мм боеприпасах для самоходных зениток Gepard. В прошлом году Берлин официально спрашивал разрешение на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, однако Берн отвечал отказом. Несмотря на то, что Германия наладила собственное производство в необходимых количествах, швейцарское "добро" на поставку не было бы лишним;

в феврале 2023 года Швейцария заблокировала поставки двух 35-мм пушек. Как писал CNN, речь шла о буксируемых зенитных артиллерийских установках Oerlikon GDF-007;

весной прошлого года Дания заявила о намерении передать Вооруженным силам Украины 25 колесных бронетранспортеров Piranha III, однако столкнулась с отказом на реэкспорт со стороны Швейцарии;

усилить наши войска могли бы швейцарские танки Panzer 87.

"Это Leopard 2А4, которых в Швейцарии достаточно много. Насколько я понимаю, сейчас она исходя из подходов к обеспечению собственной обороны готова продать несколько единиц. Они были бы уместны", - отметил эксперт.

Следует добавить, что в мае Швейцария поддержала продажу 25 единиц Leopard 2 Германии. Армия Берна хранит 96 списанных танков, однако пока не готова продать всю технику, поскольку хочет оставить 71 танк на свои нужды.

Также в начале июня концерн Ruag подал заявку на экспорт 96 Leopard 1. Купить танки желает немецкий Rheinmetall. После проверки и ремонта техники ее могли бы передать Украине.

Почему Швейцария блокирует поставки оружия в Украину

Швейцария блокирует поставки оружия в Украину из соображений своей политики нейтралитета, которой придерживается с 1815 года. Как нейтральная страна, Швейцария не обеспечивает оружием для ведения войны, не предоставляет военную помощь и не позволяет реэкспортировать свое оружие в третьи страны.

В то же время с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Берн предоставлял Киеву финансовую и гуманитарную помощь. В мае 2023 года, Швейцария решила все же начать поставки вооружения ВСУ, однако изменения в закон были заблокированы в нижней палате парламента.