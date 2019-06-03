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Пінчук непублічно відвідував адміністрацію Зеленського

Новини » Політика    03.06.2019 - 15:06
Пінчук непублічно відвідував адміністрацію Зеленського
Фото: Віктор Пінчук (yes-ukraine.org)

Інформацію оприлюднив журналіст програми Схеми Михайло Ткач

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" помітили, що олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними журналістів, близько 19 години вечора 31 травня автомобіль олігарха виїхав з бокових воріт АП, біля яких на нього чекала автівка супроводу.

Журналісти помітили авто супроводу Віктора Пінчука та машину охорони екс-президента Леоніда Кучми біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також у вівторок 28 травня.

Програма "Схеми" відправила запити на ім’я президента Володимира Зеленського та Віктора Пінчука з проханням пояснити, якої теми стосувались зустрічі і яких домовленостей було досягнуто.

Нагадаємо, програма "Схеми: корупція в деталях" - це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший".

Як повідомляло РБК-Україна 3 червня президент Володимир Зеленський повернув тестя Пінчука Леоніда Кучму до контактної групи на переговорах у Мінську.

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Новини України Віктор ПінчукЛеонід КучмаВолодимир Зеленський
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