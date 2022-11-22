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PIN-UP FOUNDATION приобрел генератор для обеспечения бесперебойной работы метро в Харькове

Фото: PIN-UP FOUNDATION приобрел генератор для обеспечения бесперебойной работы метро в Харькове (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В рамках регулярной помощи украинцам благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION закупил для метрополитена Харькова дизельный генератор Aksa стоимостью 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечают в компании, многочисленные обстрелы объектов критической инфраструктуры со стороны россии выводят из строя энергосистему жизненно важных объектов украинских городов. Потребность в бесперебойном обеспечении электроэнергией появилась у Харьковского метрополитена.

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION откликнулся на запрос метрополитена и приобрел генератор Aksa. Он поможет обеспечить стабильную и бесперебойную работу метрополитена в отсутствие энергоснабжения. Это предоставит харьковчанам возможность безопасно пользоваться подземкой.є

"Жесткие обстрелы россии по территории Украины наносят значительные повреждения критической инфраструктуре, что существенно влияет на каждого украинца. Одна из ключевых составляющих нормальной жизни людей – это бесперебойная работа городского транспорта. Наш благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION помогает украинцам, поэтому мы сразу откликнулись на запрос Харьковского метрополитена и закупили необходимое оборудование. Преодолеваем преграды и приближаем победу вместе", - прокомментировала Марина Ильина, основательница PIN-UP FOUNDATION.

Организаторы инициативы - коммунальное учреждение "Офис реформ" и PIN-UP FOUNDATION.

Благотворительный фонд объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины.

Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается.

Программы PIN-UP FOUNDATION призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

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метрохарков