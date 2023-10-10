PIN-UP Foundation помог вывезти за границу украинцев, которые из-за войны потеряли дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Из города Ужгород в немецкий город Горб-ам-Неккар отправился 21 человек. Это украинцы из Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, пострадавшие от военных действий, оставшиеся без жилья.

"Наша команда ежедневно работает ради Украины и украинцев. К сожалению, в результате людей, потеряв дома, вынуждены начинать свою жизнь заново. Надеюсь, что наша благотворительная миссия по эвакуации украинских семей за границу, предоставит им такую возможность", - прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

По прибытии в Германию украинцы были расселены, некоторые получили медицинскую помощь. Эвакуация реализована по запросу Павла Козырева, главного специалиста по эвакуации общественной организации "Неемия".

С начала полномасштабного вторжения это четвертая эвакуация украинцев за границу, финансово поддержанная PIN-UP Foundation.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается.

Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.