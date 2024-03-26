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PIN-UP Foundation помог эвакуировать в Германию 28 украинцев

Вторник 26 марта 2024 10:24 promo
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PIN-UP Foundation помог эвакуировать в Германию 28 украинцев Фото: PIN-UP Foundation помог эвакуировать в Германию 28 украинцев (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation, ежедневно помогающий пострадавшим от войны украинцам, способствовал эвакуации украинцев, лишившихся жилья из-за боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, PIN-UP Foundation финансово обеспечил перевозку украинцев - в немецкий город Фройденштадт волонтеры фонда отправили 28 человек из Временного Яра, Авдеевки, Чернигова, сел Харьковской и Херсонской областей.

До эвакуации внутренне перемещенные находились в убежищах Ужгорода. В дальнейшем их размещением и трудоустройством на новом месте занимаются немецкие партнеры.

"Украинцы, потерявшие все из-за войны, теперь имеют надежду и возможность начать новую жизнь. Спасибо нашим волонтерам и партнерам за поддержку и готовность принять наших людей в своей стране. PIN-UP Foundation продолжит свою миссию - помогать тем, кто в этом больше нуждается", - прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Напомним, это уже шестая миссия PIN-UP Foundation по эвакуации украинцев. Всего силами фонда в безопасные места было вывезено более 150 украинцев. PIN-UP Foundation продолжит помогать нуждающимся.

PIN-UP Foundation - благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

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