Пилот "Феррари" подписал предварительный контракт со середняком Формулы-1

Звездный пилот договорился о сотрудничестве с автопроизводителем "Ауди". Испанец перейдет в конюшню "Заубер", которая с сезона-2026 трансформируется в команду немецкой компании.

Сайнс сядет за руль швейцарской конюшни в 2025 году. Он не останется в "Феррари" после завершения контракта, так что следующий сезон Формулы-1 станет для испанского пилота последним в Скудерии. В Маранелло он перебрался перед сезоном-2021.

В этом году результаты Сайнс и "Феррари" в целом неубедительны. Высшее достижение испанца – третье место на спринтах Гран-при Австрии и Бельгии. В традиционных гонках – 4-е место в Бахрейне. В общей сложности Сайнс набрал 92 очка и идет на 7-й строчке в зачете пилотов.

Кто такой Карлос Сайнс

Уроженец Мадрида, сын легендарного ралkиста Карлоса Сайнса-старшего. Карьеру начал в картинге, затем выступал в Формуле-BMW, GP3 и других сериях.

Дебютировал в F1 за рулем "Торо Россо" в сезоне-2015. Провел в Фаэнце 3 года. В конце сезона-2017 оказался в "Рено", а в 2019-2020 гг. выступал за "Макларен". В рядах "Феррари" одержал дебютную и пока единственную победу – на Гран-при Британии прошлого года.

В общей сложности повел 175 гран-при, по итогам которых 15 раз оказывался на подиуме. Для выступлений под эгидой Формулы-1 выбрал 55-й номер.