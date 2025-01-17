Льготников обяжут платить за коммуналку: что предлагает правительство

Предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусмотрено предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В частности, предлагается определить, что "льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг".

В то же время, условия предоставления льгот в случае отсутствия оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг за счет льгот будут определяться в порядке, установленном Кабинетом министров.

Проект закона

Напомним, в 2024 году Министерство социальной политики Украины разработало проект закона о лишении льгот на жилищно-коммунальные услуги в случае задолженности.

По данным министерства, в 2024 году планировалось потратить около 17,2 млрд гривен на предоставление льгот и почти 30,3 млрд гривен - на предоставление субсидий.

По сообщению Пенсионного фонда Украины, на 1 августа 2024 года общая сумма долга граждан, которым предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляла 732,9 млн гривен.

В Министерстве социальной политики ожидают, что количество получателей субсидий и льгот уменьшится в 2025 году. Это произойдет благодаря мерам по повышению адресности и совершенствованию системы жилищных субсидий путем уточнения критериев оценки финансово-имущественного положения, прекращения выплат лицам, находящимся за рубежом или проживающим на временно оккупированных территориях, обеспечения механизма проведения ежемесячной верификации выплат и тому подобное.