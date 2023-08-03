Льготные цены на газ для производителей тепла продлят до весны следующего года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Согласно проекту, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет до 15 апреля 2023 года природный газ по ценам:

для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды населению - 7420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

бюджетным учреждениям - 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

В то же время, цены для других потребителей будут изменены. Сейчас такая цена составляет 38 325,5 гривны с НДС за 1000 куб. метров газа. Предложенная формула предусматривает расчет цены газа исходя из средневзвешенной цены природного газа, установившейся по результатам электронных биржевых торгов на бирже "Украинская энергетическая биржа" и корректирующих коэффициентов, учитывающих стоимость денег по учетной ставке НБУ и наценку поставщика.

Напомним, цены на газ в Украине за год упали втрое. В настоящее время рыночная цена составляет 10,7 тысяч гривен (без НДС). Это ниже уровня, по которому "Нафтогаз" будет продавать топливо бюджетным учреждениям.