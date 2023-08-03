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Льготные цены на газ для производителей тепла продлят до весны следующего года

Фото: цены на газ для производителей тепла будут действовать до 1 апреля 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует сохранить уровень цен на газ дл теплокоммуннерго и бюджетных учреждений до конца отопительного сезона 2023-2024 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет до 15 апреля 2023 года природный газ по ценам:

  • для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды населению - 7420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
  • бюджетным учреждениям - 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

В то же время, цены для других потребителей будут изменены. Сейчас такая цена составляет 38 325,5 гривны с НДС за 1000 куб. метров газа. Предложенная формула предусматривает расчет цены газа исходя из средневзвешенной цены природного газа, установившейся по результатам электронных биржевых торгов на бирже "Украинская энергетическая биржа" и корректирующих коэффициентов, учитывающих стоимость денег по учетной ставке НБУ и наценку поставщика.

Напомним, цены на газ в Украине за год упали втрое. В настоящее время рыночная цена составляет 10,7 тысяч гривен (без НДС). Это ниже уровня, по которому "Нафтогаз" будет продавать топливо бюджетным учреждениям.

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