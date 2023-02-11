Льготы на коммуналку в Украине: что изменилось в 2023 году

В январе 2023 года завершена реформа монетизации льгот, которая была начата в 2019 году. Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получателям с января текущего года предоставляются исключительно в денежной наличной форме (начисление - в январе, выплата - в феврале).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"Благодаря реализации реформы по предоставлению выплат исключительно в денежной форме, человек может получить на руки свои деньги и, сэкономив энергоресурсы, потратить сэкономленную сумму на другие нужды", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, это один из ключевых инструментов повышения мотивации граждан к энергосбережению.

Ранее существовали две формы денежной выплаты: наличная и безналичная. Вступившие в силу изменения будут касаться льготников, которые в 2022 году получали льготы в денежной безналичной форме (средства поступали на учетную запись в АО "Ощадбанк", откуда направлялись предоставлятелям жилищно-коммунальных услуг).

Выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам теперь производится в денежной наличной форме путем перечисления средств Пенсионным фондом Украины:

Тем льготникам, которые к декабрю 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, Пенсионный фонд Украины перечислит средства на их счета, открытые в уполномоченных банках или для выплаты через отделение АО "Укрпочта". Это зависит от способа выплаты, выбранного получателем льготы.

Пенсионерам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет осуществляться путем перечисления средств на их пенсионные счета в уполномоченных банках или через отделение АО "Укрпочта", где человек получает пенсию.

Льготникам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами (т.е. у Пенсионного фонда Украины отсутствуют выплатные реквизиты банковского счета или адрес доставки средств) средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом Украины Сбербанк».

Об открытии такого счета в банке органы Пенсионного фонда Украины информируют льготника.

Чтобы получить денежные средства с такого счета, нужно лично обратиться в АО "Ощадбанк" для заключения договора банковского счета.

Если же льготник желает получать средства льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение АО "Укрпочта", он должен обратиться с соответствующим заявлением в орган Пенсионного фонда Украины выбранным способом:

лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины (перечень действующих сервисных центров);

по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины

"Следует отметить, что льготники, которые получат льготу в наличной денежной форме, обязаны самостоятельно платить ежемесячно стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы выплаченной им льготы, т.е. АО "Ощадбанк" больше не будет администрировать расчеты льготника с предоставлятелями жилищно-кому это было при предоставлении льготы в денежной безналичной форме", - отметили в пресс-службе.