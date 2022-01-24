ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пік коронавірусу в Україні. У Раді назвали терміни

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 січня 2022 10:33
Пік коронавірусу в Україні. У Раді назвали терміни Фото: у Раді назвали терміни піку коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав терміни піку коронавірусу в Україні. Це буде через 2-3 тижні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні".

За його словами, якщо подивитися на досвід інших країн і на те, як в Україні проходили минулі хвилі, то пік цієї хвилі очікується приблизно в середині - в кінці лютого.

"Якщо нинішнє зростання продовжиться такими ж темпами, в тій же прогресії - а у нас вже зараз спостерігається не арифметична, а скоріше, геометрична - то ми повинні вийти на плато і пік приблизно через 2-3 тижні", - сказав РБК-Україна нардеп.

Нагадаємо, "червона" зона карантину повернулася в Україну.

Зазначимо, в Україні за добу заразилися коронавірусом майже 13 тисяч осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
DAILY
Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні