Пік коронавірусу в Україні. У Раді назвали терміни

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав терміни піку коронавірусу в Україні. Це буде через 2-3 тижні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні".

За його словами, якщо подивитися на досвід інших країн і на те, як в Україні проходили минулі хвилі, то пік цієї хвилі очікується приблизно в середині - в кінці лютого.

"Якщо нинішнє зростання продовжиться такими ж темпами, в тій же прогресії - а у нас вже зараз спостерігається не арифметична, а скоріше, геометрична - то ми повинні вийти на плато і пік приблизно через 2-3 тижні", - сказав РБК-Україна нардеп.