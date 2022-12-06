"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров с первых дней войны стал одним из главных рупоров российской агрессии. Он постоянно комментирует в соцсетях ситуацию на фронте, публикует фото и видео своих боевиков, а также разражается угрозами Украине и западным странам.

Высказывания Кадырова местами даже превосходят тезисы российской пропаганды по своему радикализму и остроте. При этом он не упускает момент, чтобы не упомянуть о своей преданности Путину: мол, "если президент отдаст приказ", "если так решит верховный главнокомандующий". Кадыров пытается играть на еще более агрессивных нотах, но все его выпады и заявления, так или иначе, идут в русле политики Кремля.

У него есть широкий карт-бланш, которым не может похвастаться ни один другой глава региона. И это касается не только его заявлений по теме войны, но и того своеволия, которое он устраивает в Чечне.

"Кремль вырастил дракончика, и теперь требуется постоянно его подкармливать, чтобы он не изрыгал огонь", – писала когда-то журналист Анна Политковская, расследовавшая похищения, убийства и нарушениями прав человека в Чечне. В 2006 году она была застрелена в лифте своего дома в Москве. Похожая участь постигла и многих других критиков, врагов и конкурентов Кадырова.

Клановые игры

Завершение войны в Чечне было центральной темой, с которой Путин вступал в свою первую президентскую каденцию. Чтобы прекратить конфликт, Кремль cделал ставку на поиск лояльных внутренних элит. Выбор пал на семью Кадыровых, которая, кстати, на то время считалась далеко не самой могущественной в регионе.

Во время Первой чеченской войны они участвовали в конфликте против российских официальных властей. Во время Второй сменили сторону, и когда активные боевые действия закончились, Кадырову-старшему отошел пост главы, а потом и президента республики.

Между Ахматом Кадыровым и Москвой был фактически заключен негласный договор: один чеченский клан получал от федерального центра масштабную поддержку и особые преференции, а он взамен держал в узде весь регион. Этот пакт вместе с эксклюзивными полномочиями, по сути, перешел в наследство его сыну.

Кремль позволяет Кадырову больше чем остальным руководителям регионов РФ (фото: GettyImages)

После убийства Кадырова-старшего три года президентом Чечни пробыл Али Алханов, а Рамзан Кадыров в этом время занимал должность премьера республики. Между ними завязались, мягко говоря, непростые отношения: дошло до того, что их охранники устроили перестрелку. В конечном счете Алханов, не выдержав соперничества, по факту уступил свой пост.

"Кадыров – это продукт двух войн в Чечне. Не будь бы этих войн и необходимости держать этот регион лояльным, подконтрольным – не было бы и Кадырова. Главное, что дает Кадыров – он усмиряет Чечню от имени Путина. Он достаточно кровавый диктатор. И поэтому в Чечне достаточно жесткий режим. До войны он был даже жестче чем по всей России – а сейчас везде одинаково", – говорит российский оппозиционер Марк Фейгин.

Два десятилетия Чечня считается особым регионом России, а Кадыров то и дело демонстрирует свое право на исключительность. Он выстроил в ввереной ему территории жесткий иерархический режим. В рамках гибридной исламизации республики всех женщин обязали носить платки, а мужчин наказывают за "неправильное ношение бороды", выдавая их за пособников ваххабизма.

Все сколько-нибудь важные должности в республике занимают родственники и друзья Кадырова. Своих критиков он заставляет публично извиняться, например, в эфире гостелерадио Чечни. И это не единственная форма борьбы с инакомыслием, к которой прибегают в республике.

С подачи Кадырова буквально устраняют всех его недругов – их похищают, пытают и убивают, причем как в России, так и за ее пределами. Похожую "практику" по отношению к соперникам он применял, возглавляя службу охраны своего отца. Если кто-то из чеченцев попадает в разряд врагов Кадырова, ответственность за это несет вся его семья. Родственников Ахмеда Закаева – одного из представителей Ичкерии, например, вынудили в мечети извиняться и отречься от него.

"Порядок" в республике Кадыров удерживает за счет формирования квазидиктатуры, атмосферы страха и террора. По понятным причинам он не пользуется большой любовью чеченцев. Тем не менее на выборах в этом регионе он набирает почти 100% голосов, а Путин – более 90%.

За "спокойствие" в когда-то мятежной республике ему многое дают и многое прощают. Убийство Анны Политковской, оппозиционера Бориса Немцова, сотрудницы "Мемориала" Натальи Эстемировой, модератора чеченского телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева – это всего лишь небольшой перечень преступлений с "кадыровским" следом, на который Москва молчаливо закрыла глаза.

Его люди занимаются бандитизмом по всей России, из-за чего их начали олицетворять со всеми чеченцами, отсюда – плохое и предвзятое отношение к ним по всей стране.

"В Москве кадыровские люди делали то, что хотели. Хотели – людей убивали. Все, что могли с ними сделать, это говорить: "ну пожалуйста, не надо". У них по сути была вседозволенность. С ними даже другие бандиты не могли справляться, потому что у них поддержка на самом верху. Огромное количество чеченцев сами ненавидят Кадырова, но они ничего не могут сделать. У него сила и большие деньги", – вспоминает один из бизнесменов, покинувший РФ.

Чечня по сегодня остается глубоко дотируемым регионом – ее существование, в том числе и состояние самого Кадырова, обеспечивается в основном из федерального бюджета. Сам он заявлял, что сумма поступлений из центра за последний год превысила 300 млрд рублей, хотя в официальной отчетности российского минфина эти цифры кратно меньше.

Местные подразделения Росгвардии и МВД, включая батальоны "Север" и "Юг", сформированы из чеченцев и подчиняются "главарю" республики – они же "кадыровцы". По некоторым данным из открытых источников, их общее количество составляет от 12 до 20 тысяч человек. Вполне возможно, что российский президент видит и для себя в этом некую выгоду: в системе, выстроенной федеральными силовиками, присутствует другая, неподконтрольная им, но достаточно лояльная к нему "боевая единица". Кадыров не раз заявлял, что гордится, когда его называют "пехотинцем Путина".

"Кадыровцы" входят в состав Росгвардии и МВД РФ, но подчиняются главе Чечни (фото: GettyImages)

"За его лояльность Путин платит ему той же монетой. Кадырову дают безумные деньги, ему разрешают то, что не разрешают другим. Ему разрешают иметь свои батальоны. Ему разрешают вести себя на территории всей России так, как он захочет, делать скандальные публичные заявления, не оглядываясь ни на кого", – объяснил Фейгин.

Тик-ток, Пригожин и контакты с Кремлем

Война в Украине – тема номер один во всех заявлениях и выступлениях Кадырова с февраля. Среди российских функционеров он представляет так называемое радикальное крыло "партии войны". Глава Чечни не раз призывал еще сильнее бомбить украинские города, использовать ядерное вооружение и демилитаризировать НАТО. Он критикует минобороны и раздает советы о том, как следует воевать.

Показательно, что его выпады сфокусированы на военном командовании, а не на высшем политическом руководстве. Путину он, как и прежде, продолжает едва ли не клясться в преданности.

Его взгляды, по крайней мере в медийной плоскости, разделяет еще одна видная фигура российского истеблишмента – руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин. Они несколько раз обменивались хвалебными высказываниями друг о друге, но конкретных данных об их дружбе или ситуативном союзе нет. Со всеми людьми, с которыми контактирует Кадыров, он, как правило, выкладывает фото в соцсети. Общих снимков с Пригожиным у него пока что нигде не было.

Если сравнивать их нынешний вес на внутриполитические и военные процессы – Кадыров явно уступает руководителю ЧВК "Вагнер". Хотя еще до начала войны было наоборот. Пригожин близок к попаданию узкий круг Путина. Кадыров же пользуется влиянием на уровне руководителя особого региона, как например, президент Татарстана. Но у него явно нет таких рычагов, чтобы диктовать Кремлю свои условия или переставлять фигуры в российских "верхах". Глава Чечни пытается выдать своих бойцов за настоящую грозную силу, но их эффективность, как и влияние самого Кадырова, порядком преувеличены.

"Когда было наступление на Киев, кадыровцы, считая, что это будет для них очень легкая прогулка, шли одними из первых. Они хотели забрать себе всю славу", – говорит собеседник РБК-Украина в украинской спецслужбе. Их "поход" на столицу закончился полным разгромом. Однако Путин, похоже, продолжает верить в показной героизм "кадыровцев".

Глава Чечни также тогда постил видео якобы из-под Киева, которые оказались фейком. Примерно такая же история произошла с его снимками, сделанными "в Мариуполе" в разгар боев. Он "погорел" из-за логотипа российской заправки "Роснефти" на фоне, которой, разумеется не могло быть в Донецкой области.

"До начала правления Путина условные предки "кадыровцев" зарекомендовали себя как жестокие бойцы. Их былая слава и репутация работает на них. Нынешние "кадыровцы" – совершенно другие: когда они видят, что прилетают снаряды, что по ним бьют из танков, гранатометов и так далее – у них паника. Поэтому они сидят где-то в тылу и снимают свои тик-токи для того, чтобы пиариться", – добавил источник в спецслужбе.

Основная часть нынешних "кадыровцев" выполняют задачи по линии Росгвардии, то есть они стоят на блокпостах или проводят фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях. Еще одна роль, которая посильна чеченским боевикам – это заградотряды: они не дают сбежать другим солдатам с поля боя.

Базовая пиар-площадка Кадырова – это соцсети. На центральном телевидении, являющимся двигателем российской пропаганды, он нечастый гость. Так что нельзя сказать, что медийная активность главы Чечни прямо подстрекается Москвой. Она, скорее, санкционируется по многим вопросам, пока наверху уверены в его контролируемости.

Но когда Кадыров переходит черту или переусердствует в своих бравадах, Кремль посылает ему недовольные сигналы. Публично его может одернуть Дмитрий Песков, напомнив, что "внешнюю политику страны формулирует глава российского государства". А неформально – глава АП РФ Антон Вайно. По сути, это – двое людей в российской "верхушке", которых может услышать Кадыров, помимо Путина.

Кадыров стремиться сохранить свой пост в Чечни или занять высокую должность в силовых структурах (фото: kavkazr.com)

Вся эта воинственная риторика и рекламирование своих бойцов – не более чем попытка укрепить доверие Путина. Кадыров, будучи чужаком для кремлевского аппарата, старается с двойной силой демонстрировать "патриотизм" и приверженность идеям своего "вождя". Украина для него – это не цель, а способ воплощения своих амбиций внутри России.

По одной из версий – Кадыров метит на руководящий пост в силовых структурах. Например, в минобороны. Этим как раз можно было бы объяснить его критику Шойгу и попытки представить "кадыровцев" лучшими бойцами, чем регулярная армия. Издание "Медуза" писало, что главу Чечни могут перевести на высокую должность в Росгвардии. Возможно, речь идет о кресле зама главы ведомства Виктора Золотова.

Едва ли сам Кадыров был бы доволен таким предложением. Для него это значит понижение, ведь в Чечне он чувствует себя "царем". А отдать ему пост главы – будь-то в Росгвардии, МВД или минобороны – Москва едва ли решится. Силовики недолюбливают Кадырова и не считают своим: как бы там ни было, в Первой чеченской войне они бились по разные стороны.

Минимум, на который благодаря своей активности рассчитывает Кадыров – это сохранение своей должности в Чечне. В российском политикуме уже не раз "разгуливала" информация о том, что Кремль якобы может привести к власти в республике другого персонажа. И все заявления Кадырова о возможной отставке, вероятно, делаются именно в этом ключе – чтобы в очередной раз напомнить Москве, как в Чечне может быть неспокойно без него.