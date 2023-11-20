Повышение тарифа на грузоперевозки не решит системные проблемы УЗ, - аналитики

"Укрзалізниця" использует только один метод работы при постоянном падении грузоперевозок - повышение тарифов, которое ведет к еще большей потере грузоперевозок по железной дороге. УЗ должна найти пути для повышения объема грузоперевозок.

В последний раз УЗ повышала тарифы в 2022 году: с 1 января на 20,4% для грузов первого класса и на 6,5% для второго, а также с 29 июня - на 70% на все виды грузов.

Аналитики отмечают: в будущем году УЗ снова планирует провести повышение тарифов, но в этот раз - назвать это "индексацией". Однако методологически это сделать сейчас нельзя, так как отсутствует официальная информация о росте цен производителей.

"Индексация тарифов на железнодорожные грузоперевозки производится на уровень роста индекса цен промпроизводителей. Но Госстат не оглашает индексы цен производителей промпродукции с февраля прошлого года. То есть, "бенчмарк" для увеличения официально отсутствует. При этом повышать тарифы на грузоперевозки ориентируясь на уровень роста потребительских цен (инфляции) - методологически некорректно", - отмечают в центре.

Стратегия УЗ, классического государственного монополиста, продолжает вызывать удивление и непонимание у всех грузоотправителей, пишет издание, ведь решения компании не являются логическими.

"Есть несколько шагов, которые любой бизнес начинает предпринимать при проблемах на рынке. Он работает над качеством услуг, чтобы вернуть клиентов, бросает все усилия на повышение операционной эффективности, чтобы снизить потери и себестоимость, и думает, куда инвестировать для получения новых возможностей и создания новых рынков. К сожалению, УЗ использует только один метод работы при постоянном падении грузоперевозок - постоянное повышение тарифов. Что в перспективе приведет к еще большей потере грузоперевозок по железной дороге", - добавляют аналитики.