Повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки приведет к закрытию предприятий, - GMK Center

Повышение тарифа на грузовые перевозки на 40%, на котором настаивает Укрзализныця, будет иметь крайне негативные последствия для экономики и обороноспособности, ведь украинский бизнес уже крайне истощен работой в условиях войны.

Новое увеличение расходов грозит ростом себестоимости продукции, снижением конкурентоспособности на мировых рынках, сокращением объемов производства, уменьшением инвестиций и социальной поддержки местных общин. В конце концов, это может привести даже к закрытию предприятий,

"Очередное повышение тарифов приведет к сокращению производства и экспорта предприятиями ГМК. Ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о снижении выпуска из-за роста цен на электроэнергию и неблагоприятной конъюнктуры на рынке. Теперь к негативным факторам может добавиться увеличение тарифов на железнодорожные грузоперевозки. При самом негативном сценарии, рост тарифов может привести к остановке производства на отдельных предприятиях и резкому ухудшению финансового положения предприятий отрасли", - указывает издание.

Так, по расчетам "АрселорМиттал Кривой Рог", дополнительные расходы предприятия на логистику составят более 1,4 млрд грн в год, что снизит конкурентоспособность продукции по цепочке и может привести к полной остановке производства, где работают около 20 тыс. человек, и прекращению валютных поступлений в Украину на 800 млн долларов в год.

"Ключевые претензии бизнеса сводятся к тому, что "Укрзализныця", пользуясь монопольным положением, увеличивает тарифы вместо повышения внутренней эффективности и улучшения качества грузоперевозок. В идеальном случае госкомпании необходимо провести аудит увеличения расходов и изыскивать резервы для сокращения собственных операционных расходов. А необходимость в инвестициях покрывать за счет финансовой помощи и кредитов", - указывают аналитики издания.

Еще один негатив от решения - то, что УЗ потеряет часть сформированной годами грузовой базы, а ожидаемых дополнительных средств так и не получит. Единственным источником доходов "Укрзалізниці" являются грузоотправители, которые из-за чрезмерной тарифной нагрузки в лучшем случае сократят объемы грузоперевозок, в худшем - окажутся перед угрозой банкротства со всеми негативными последствиями не только для отдельной отрасли, но и для экономики и национальной безопасности Украины, подчеркнули в GMK Center.

"Простое повышение тарифов не решит проблем "Укрзалізниці", накопившихся за многие годы: завышенные цены при закупках, малодеятельная инфраструктура, которая генерирует только убытки и кросс-субсидирование убыточных пассажирских перевозок. Зато, с помощью мер стимулирования расширения грузовой базы, УЗ могла бы даже уменьшить тарифы на 15-20% без потери рентабельности", - отметили аналитики издания.

Ранее глава Федерации работодателей транспорта Орест Климпуш также заявил, что повышение тарифов "Укрзализныци" в условиях военного положения - это шаг в неправильном направлении: из-за этого грузы перетекают на грузовики, и мы потеряем дороги, на строительство которых были потрачены миллиарды. Кроме того, это может привести к потере доверия среди граждан к министерским решениям.