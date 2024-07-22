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Повышение тарифа УЗ на грузовые перевозки необоснованно, - эксперт

Фото: повышение тарифа УЗ на грузовые перевозки необоснованно (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Повышение тарифа "Укрзализныци" на грузовые перевозки необоснованно, поскольку компания получает достаточно средств от увеличения объемов грузовых перевозок. В то же время бизнес находится в кризисном состоянии и не может привлекать средства для стабильности.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Владимир Гусак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Мы высоко оцениваем роль "Укрзализныци" в обороне Украины. Но у компании остается много проблем, в том числе - на западных пограничных переходах и на пути к морским портам, и это настораживает", - говорит Гусак.

В то же время он подчеркнул, что главное - дать возможность украинским предприятиям выжить во время войны, поэтому должен быть введен мораторий на повышение тарифов государственных монополий во время военного положения.

«Нам нужно, чтобы украинские предприятия смогли работать и хранить рабочие места, платить налоги. что крупные государственные предприятия могут это делать, а частные предприятия – нет», – подчеркнул Гусак.

Он напомнил, что "Укрзализныця" провела беспрецедентное повышение тарифов летом 2022 года, сразу на 70%, и с тех пор экономическая ситуация в Украине даже улучшилась, равно как и финансовое состояние УЗ.

"Следовательно никакие инфляционные индексы и никакие экономические показатели не могут быть обоснованием такого повышения тарифов. Сейчас нам следует отказаться вообще от повышения тарифов и направить усилия на привлечение внешней помощи. Очередное повышение тарифов на железную дорогу могут убить частные предприятия. И после победы Украины будет просто некому работать", - резюмировал Гусак.

Как известно, "Укрзализныця" инициирует так называемую "гармонизацию" тарифов, которая в результате приведет к удорожанию перевозок для всех видов грузов. Бизнес, в свою очередь, выступил с критикой этого решения – ведь сейчас УЗ демонстрирует стабильную доходность и имеет много путей для ее увеличения, в том числе путем продажи металлолома, который компания перестала продавать почти год назад.

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