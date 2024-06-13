Повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" платить по долгам, - ICC Ukraine

Он пояснил, что на "Энергоатом" возложены специальные обязанности по поддержке тарифа для населения, из-за чего компания образовала цепь долгов в энергетике и деньги не получили все участники рынка.

Эксперт рассказал, что "Энергоатом" недоплачивал государственной компании "Гарантированный покупатель", и – поставщикам универсальных услуг (компании, снабжающие электричество населением – ред.). Те, в свою очередь, не платили "Укрэнерго" и операторам систем распределения, а последние – "Укрэнерго". В то же время "Укрэнерго" имеет долги перед генерацией на балансирующем рынке.

Трофимец подчеркнул, что в условиях разрушенной маневровой генерации (ТЭС и ГЭС) и сетей "Укрэнерго" и облэнерго сейчас нужны значительные средства на восстановление после обстрелов.

"Поэтому поступление средств в "Энергоатом", который ими начнет погашать долги на энергорынке, предоставит возможность сетевым компаниям Укрэнерго и облэнерго, а также тепловой и гидрогенерации потратить их на восстановление", - подчеркнул он.