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Повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" платить по долгам, - ICC Ukraine

Фото: повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" платить по долгам (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Благодаря повышению тарифа на электроэнергию для населения государственный "Энергоатом" начнет выплачивать свои долги, а энергетические компании получат средства на восстановление поврежденного в результате российских обстрелов оборудования.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

Он пояснил, что на "Энергоатом" возложены специальные обязанности по поддержке тарифа для населения, из-за чего компания образовала цепь долгов в энергетике и деньги не получили все участники рынка.

Эксперт рассказал, что "Энергоатом" недоплачивал государственной компании "Гарантированный покупатель", и – поставщикам универсальных услуг (компании, снабжающие электричество населением – ред.). Те, в свою очередь, не платили "Укрэнерго" и операторам систем распределения, а последние – "Укрэнерго". В то же время "Укрэнерго" имеет долги перед генерацией на балансирующем рынке.

Трофимец подчеркнул, что в условиях разрушенной маневровой генерации (ТЭС и ГЭС) и сетей "Укрэнерго" и облэнерго сейчас нужны значительные средства на восстановление после обстрелов.

"Поэтому поступление средств в "Энергоатом", который ими начнет погашать долги на энергорынке, предоставит возможность сетевым компаниям Укрэнерго и облэнерго, а также тепловой и гидрогенерации потратить их на восстановление", - подчеркнул он.

 

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонт, а также платить в бюджет больше налогов.

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