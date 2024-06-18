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Повышение тарифа на свет даст средства на ремонт государственной энергетики, - Госэнергонадзор

Вторник 18 июня 2024 20:14
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Повышение тарифа на свет даст средства на ремонт государственной энергетики, - Госэнергонадзор Фото: повышение тарифа на свет даст средства на ремонт государственной энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Средства по повышенному тарифу на электроэнергию для населения будут направлены на восстановление поврежденной в результате обстрелов государственной генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслана Слободяна.

"Средства (по повышенному тарифу на свет, - ред.) однозначно направлены в первую очередь на восстановление объектов государственной генерации. Будут направлены, потому что сейчас эти средства пока не поступают. Они начнут поступать после того, как люди получат первые платежки. То есть в начале июля первые платежки с новыми тарифами", - сказал он.

Слободян добавил, что избежать повышения тарифа на электроэнергию не было возможности.

Он также отметил, что в ближайшее время тариф на электроэнергию пересматриваться не будет, поэтому ждать очередного повышения не стоит.

"Если будут новые повреждения, то все-таки будем в первую очередь привлекать другие источники финансирования главным образом международной помощи", - подчеркнул глава Госэнергонадзора.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонт, а также платить в бюджет больше налогов.

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