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Повышение тарифа на передачу электроэнергии будет стоить экономике более 13 млрд, - нардеп

Фото: повышение тарифа на передачу электроэнергии будет стоить экономике более 13 млрд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Суммарные потери экономики от предлагаемого лишнего повышения тарифа "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление по расчетам Федерации работодателей Украины составят 13,2 млрд грн в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.

"Это значительные средства, которые могли бы быть инвестированы или уплачены в виде налогов. Очевидно, что повышение приведет к снижению конкурентоспособности украинской продукции и, как следствие, к потере рынков сбыта, сокращению работников и уменьшению валютных поступлений от экспорта. Это недопустимо", - сказал он.

Другим аргументом против изменения тарифов Кисилевский называет прогнозируемый рост ВВП в 2024 году. В частности, Нацбанк предусматривает рост на 3,6%, Министерство экономики - на 5%. Увеличение ВВП сопровождается ростом потребления электроэнергии, а соответственно - объем передачи электроэнергии сетям "Укрэнерго" вырастет. Так что есть основания полагать, что поступления "Укрэнерго" вырастут даже при неизменном размере тарифов.

"Я считаю предлагаемое повышение необоснованным и выступаю за сохранение тарифов "Укрэнерго" на существующем уровне", - резюмировал Кисилевский.

Напомним, НКРЭКУ одобрила проект постановления об установлении на следующий год тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в размере 592,89 грн/мВт.ч и на диспетчеризацию - 100,37 грн/мВт.ч. При том, что в этом году тарифы на передачу и диспетчеризацию росли уже трижды и стали выше на 40% и 54% соответственно.

Ожидается, что средства от повышения "Укрэнерго" направят на погашение кредитов. В то же время руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский заявил, что компания может прибегнуть к реструктуризации долга, ведь это популярная практика.

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Электроэнергия