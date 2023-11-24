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Повышение тарифа на передачу электроэнергии ударит по ресторанному бизнесу, - эксперт

Фото: повышение тарифа на передачу электроэнергии ударит по ресторанному бизнесу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Ресторанный бизнес в Украине находится в тяжелом состоянии, ведь поток клиентов уменьшается, в то время как стоимость электроэнергии постоянно растет. В будущем это может привести к сокращению количества заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта ресторанного бизнеса Ольгу Насонову.

"Повышение тарифа на передачу электроэнергии - это еще одна большая капля в уменьшении доходности ресторанного бизнеса. Уже сейчас некоторые рестораторы просто в отчаянии, ведь коммунальные расходы сейчас составляют до 10% дохода, хотя еще несколько лет назад было 2%. То есть уже произошло увеличение почти в три раза! Это очень большая цифра", - подчеркнула Насонова.

По ее словам, в настоящее время ресторанный бизнес переживает трудные времена, ведь пытается помогать Вооруженным силам, платить налоги и повышать зарплаты персонала, для которого жизнь тоже подорожала. Так что очередное повышение тарифа на передачу энергии сейчас ударит по состоянию отрасли очень больно.

"Из-за удорожания электричества этот вал проблем усилится, и приведет к тому, что уже весной может закрыться около 10% заведений - они просто не переживут зиму. А это тысячи рабочих мест", - добавляет Насонова.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и компслуг одобрила повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что "Укрэнерго" постоянно инициирует повышение тарифа на электроэнергию, но это вызывает все больше вопросов к менеджменту компании.

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Электроэнергия