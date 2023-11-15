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Повышение тарифа на передачу электроэнергии ускорит остановку предприятий, - эксперт

Среда 15 ноября 2023 16:42
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Повышение тарифа на передачу электроэнергии ускорит остановку предприятий, - эксперт Фото: повышение тарифа на передачу электроэнергии ускорит остановку предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, инициированное компанией "Укрэнерго", приведет к ухудшению состояния предприятий и ускорит их остановку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Федерации металлургов Украины Сергея Биленького.

"Отрасль с начала войны находится без преувеличения критической ситуации. Любые дополнительные факторы, негативно влияющие на наше финансовое состояние, непременно приведут к еще более сложному положению, в котором окажутся как собственники предприятий, так и работники. У нас фактически бесконтрольно сейчас повышаются железнодорожные тарифы, тарифы, связанные с электроэнергией. Такими действиями мы просто ускоряем полную остановку наших предприятий", - подчеркнул Биленький.

Он отметил, что даже до войны украинскому бизнесу приходилось жестко конкурировать на мировых рынках. Сейчас, когда логистика подорожала, а тарифы повышают, конкурировать стало практически невозможно.

"Сейчас, когда мы имеем хорошее отношение наших зарубежных кредиторов к проблемам, которые есть у наших государственных корпораций, нужно максимально использовать этот потенциал и договариваться об отсрочке выплат по кредитам. Конечно, гораздо проще по традиции повысить тарифы и переложить все свои проблемы на потребителей. Но потребители сегодня и потребители до войны - это очень разные потребители, которые объективно уже не могут удовлетворять все прихоти перечисленных государственных корпораций", - резюмировал эксперт.

Как известно, "Укрэнерго" выступило с инициативой повысить тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

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Электроэнергия
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