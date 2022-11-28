Повышение тарифа на передачу электроэнергии ударит по бизнесу и УЗ, - ФРТУ

Значительное повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, инициированное Укрэнерго, окончательно подкосит бизнес и "Укрзализныцю". Поэтому компании для расчетов со своими кредитами следует обратиться за помощью в бюджет и международные партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей транспорта Владимира Гусака.

"Значительное повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии очень неуместно, и может окончательно подкосить украинскую промышленность, которая и так страдает от отключений электроэнергии, вызванных террористическими атаками России", - отметил Гусак.

Он подчеркнул, что это решение также повлечет за собой рост себестоимости услуг Укрзализныци, которая теперь имеет многократно выросший объем работы, а значит - потребует больше помощи от государства, ведь тариф на перевозки в этом году компания уже поднимала, причем сразу на 70%.

"Мы будем иметь ситуацию, когда большинство украинских предприятий будут вынуждены просто остановиться. Поэтому считаем, что тариф, по крайней мере, к стабилизации ситуации с поставкой электроэнергии, а то и к концу действия военного положения, должен повыситься не более чем на 10%. А Укрэнерго, как государственной компании следует привлекать для покрытия кредитов средства бюджета, а также искать пути получения помощи от наших международных партнеров", - резюмировал эксперт.

Как известно, НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на +51% и диспетчеризацию - сразу на +356%.

В свою очередь президент глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии приведет к дальнейшему падению конкурентоспособности украинской продукции и ухудшению состояния нашей промышленности.