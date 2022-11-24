Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет сокрушительным для экономики, - эксперт

Горно-металлургический комплекс стал одной из наиболее пострадавших от войны отраслей украинской промышленности. Поэтому повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии более чем на 10% нанесет значительный удар по промышленности, а соответственно - по экономике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова в колонке для " Интерфакс-Украина ".

"Часть мощностей разрушена. Уцелевшие предприятия, находящиеся на подконтрольной Украине территории, из-за логистических ограничений и рыночной конъюнктуры вынуждены сокращать загруженность производственных мощностей. При этом они, вместе с другими украинскими бизнесами, являются заложниками ограничений электроснабжения через плановые и экстренно-аварийные отключения электроэнергии", - пояснил Каленков.

По его словам, кризис в отрасли усугубляется постоянным ростом нагрузки на бизнес со стороны государственных транспортных и энергетических монополий.

"Укрзализныця с прошлого года уже несколько раз повышала тарифы на перевозку грузов ГМК, тогда как наши предприятия из-за блокирования портов вынуждены были переориентировать экспортные потоки на западные пограничные переходы. Возить по железной дороге в западном направлении намного дольше и намного дороже - расходы предприятий ГМК на логистику выросли в 4-5 раз. Как следствие, мы проигрываем конкурентную борьбу производителям из других стран", - отметил Каленков.

Теперь же "Укрэнерго" также заявило о планах увеличить тариф на передачу электроэнергии (на +51%) и диспетчеризацию (сразу на +356%), подчеркнул Каленков. Такое решение, предупредил он, приведет к росту проблем в отрасли и помешает экономике Украины.

"Бизнес страдает от убытков, поэтому, как следствие, значительное повышение тарифов приведет к дальнейшему снижению объемов производства и, соответственно, потребление электроэнергии. Такое стремительное повышение тарифов сокрушительно для экономики военного периода. Для сохранения производственного потенциала страны тарифы должны расти не больше, чем на 10%", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии приведет к дальнейшему падению конкурентоспособности украинской продукции и ухудшению состояния нашей промышленности, поэтому решение об изменении тарифов должно быть максимально сбалансированным и учитывающим интересы всех участников рынке.