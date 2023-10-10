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Повышение тарифов на железнодорожные перевозки будет катастрофическим для экономики, - эксперт

Вторник 10 октября 2023 16:20
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Повышение тарифов на железнодорожные перевозки будет катастрофическим для экономики, - эксперт Фото: повышение тарифов на железнодорожные перевозки будет катастрофическим для экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифов на перевозку, инициированную Укрзализныцей, будет иметь катастрофические последствия для экономики, ведь разгонит инфляцию в стране и сделает нашу продукцию неконкурентной на мировом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"В Украине доля грузов, перевозимых Укрзализныцей, 80%. И поэтому, если Укрзализныця увеличивает тарифы, это увеличивает себестоимость всей продукции. Это разгоняет инфляцию. Это делает неконкурентоспособной ту продукцию, которая отправляется на экспорт или даже продается на внутреннем рынке и конкурирует с импортом. И надо понимать, что экономические последствия будут катастрофическими. Логистические издержки для бизнеса выросли уже в 4-5 раз, теперь будет 6-7 раз. Наша продукция никому не будет нужна. Мы не будем работать", - подчеркнул Каленков.

По его словам, для бизнеса очень важно, чтобы "Укрзализныця" работала и эффективно выполняла свою работу. Но также для бизнеса важно, чтобы работа компании была прозрачной, а расходы - понятными.

"Укрзализныця - это огромная государственная компания, которая легендарна по своей коррупции. Я не знаю другую государственную компанию, тем более такого масштаба, где коррупционные скандалы были бы так распространены, как у Укрзализныци. Но даже если абстрагироваться от коррупции, у бизнеса очень большие вопрос к эффективности работы УЗ. Поэтому мы надеемся, что УЗ делает все для того, чтобы снизить себестоимость своих услуг. Потому что мы на своих предприятиях это делаем", - добавил Каленков.

По его убеждению, что УЗ может найти необходимые средства, если обратится за поддержкой к международным донорам, а не перекладывая бремя расходов на плечи бизнеса, который и так испытывает многочисленные экономические проблемы.

"Государство много говорит о том, что нужно поддерживать бизнес. Для этого нужно заморозить тарифы на перевозку до нашей победы. УЗ может говорить с нашими партнерами, выходить на международный рынок, сама или с помощью государства, и привлекать внешнее финансирование. Ведь украинский бизнес сейчас. не может выйти на международный рынок, чтобы сделать какие-нибудь заимствования", - резюмировал он.

Напомним, недавно появилась информация о намерении УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки на 20%.

В свою очередь, экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи субъектов хозяйствования. Поэтому здесь необходимо вмешательство правительства, которое должно обуздать аппетиты УЗ.

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Укрзализныця Тарифы
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