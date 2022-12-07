Повышение тарифов на передачу электроэнергии ударит по экономике и потребителям, - экономист

Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое планирует НКРЭК - ошибочный шаг, который нанесет удар по потребителям и будет иметь долгосрочный негативный эффект на всю экономику Украины.

"Повышение тарифов - это шаг абсолютно неуместный и несвоевременный, и ничего кроме удара по потребителям он не несет. Также это решение будет иметь долгосрочное негативное влияние на экономику Украины. Я не знаю, чем руководствовался регулятор, когда принимал это решение, но оно ошибочно , и его необходимо как минимум пересмотреть", - убежден он.

По его словам, желание регулятора повышать тарифы можно понять. Но перекладывать это бремя на плечи потребителей как минимум некстати, ведь очень многие украинцы сейчас потеряли работу и жилье, стали вынужденными переселенцами.

"Переводить на людей, потерявших источники дохода, повышение тарифов - неправильно. Украина сейчас получает значительную международную помощь, в том числе финансовую. Именно методами и инструментами этой помощи необходимо сейчас покрывать те проблемы в энергетическом секторе, а не переводить это на потребителей, которые сейчас в тяжелом состоянии", - подчеркнул Новак.

Он напомнил, что стоимость электроэнергии является обязательной составляющей себестоимости всех без исключения товаров и услуг. А значит, повышение тарифов приведет к их удорожанию и дальнейшему раскрутке инфляции.

"Когда вырастут цены на энергоресурсы, это сразу переводится на стоимость товаров и услуг, потому что это и производитель, и торговец будут вынуждены повысить стоимость продукции", - резюмировал эксперт.

Как известно, НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на +30% и диспетчеризацию - сразу на 116%. Бизнес и промышленные объединения резко раскритиковали это решение, ведь оно будет способствовать вымыванию более 22 млрд грн средств украинцев и бизнеса, которые нужны для содержания семей, продолжения работы предприятий и помощи ВСУ.

В то же время в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (lCC) заявили, что обоснование повышения, предоставленное Укрэнерго, содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных расходов, и позволит не повышать тарифы.