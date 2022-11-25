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Повышение тарифов на передачу электроэнергии станет ударом для бизнеса в Украине, - эксперт

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Пятница 25 ноября 2022 12:37
Повышение тарифов на передачу электроэнергии станет ударом для бизнеса в Украине, - эксперт Фото: повышение тарифов на передачу электроэнергии станет ударом для бизнеса в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Значительное повышение тарифов на электроэнергию, которое запланировала "Укрэнерго", приведет к закрытию половины ресторанов в стране, а также ухудшит финансовое состояние украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта ресторанного бизнеса Ольгу Насонову.

"Безусловно, значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию отразится абсолютно на всех видах бизнеса - и на ритейле, и на стоимости продуктов, и на стоимости всей жизни. Уже сейчас цена потребительской корзинки украинцев очень сильно выросла. И чем выше будут цены, тем тяжелее людям будет прокормиться", - пояснила Насонова.

В этой ситуации рестораны - это только часть айсберга, подчеркнула она: кто-то может закрыться, а кто-то будет вынужден повысить цены.

"И если люди эти цены будут неспособны переварить - они закроются уже к весне. В такой ситуации к весне Украина потеряет около половины заведений - потому что они будут не в состоянии оплатить коммуналку", - резюмировала Насонова.

Как известно, НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на +51% и диспетчеризацию - сразу на +356%.

Президент ОП "Укрметаллургпром" заявил, что столь значительное повышение станет сокрушительным для промышленности и бизнеса, поэтому для сохранения производственного потенциала страны, тарифы должны вырасти не больше чем на 10%.

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