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Повышение тарифов на передачу электроэнергии станет дополнительной нагрузкой, - Союз химиков

Фото: повышение тарифов на передачу электроэнергии станет дополнительной нагрузкой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии станет дополнительной нагрузкой на предприятия химической отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Союза химиков Игоря Гольченко.

"Повышение тарифов это дополнительная нагрузка, которая будет влиять и на работу предприятий, и на цены, и на выплаты. Мы пытаемся максимально сохранять заработную плату работников", - отметил Гольченко.

По его словам, если все же повышение тарифа "Укрэнерго" неизбежно, правительство должно найти способ компенсировать промышленности увеличение себестоимости.

"Сейчас предприятия работают в таком режиме, когда мы не знаем, когда нам отключат электроэнергию, и на сколько. Мы просим разработать механизмы компенсаций промышленности, равно как это делают в ЕС, и если уже повышение тарифа на электроэнергию неизбежно, предусмотреть снижение расходов предприятий в других направлениях. Ведь просто забрать оборотные средства у работающих предприятий - не самый умный выход в этой ситуации. Власть должна понимать, что тяжело сейчас всем", - подчеркнул он.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" инициировало повышение в 2023 году тарифа на диспетчеризацию и передачу электроэнергии - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В то же время в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (lCC Ukraine) заявили, что обоснование повышения, предоставленное "Укрэнерго", содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных затрат, и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии более чем на 6,5%.

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Электроэнергия